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الرشيد يعلن زيادة سقف قروض الاسكان لأغراض البناء

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي ان "المبلغ الذي كان يمنح سابقا للغرض اعلاه هو (50) مليون، فيما اصبح الان 60 مليون دينار".

واضاف ان "المنح للموظفين حاملي بطاقة مصرف الرشيد بدون كفيل والمواطنين بكفيل موطن على المصرف".


ودعا الراغبين بـ"ترويج معاملاتهم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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