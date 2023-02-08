انت الان تتابع خبر الحكيم: العراق حريص على استقطاب الشركات العالمية الرصينة لتقديم الخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "بحثنا خلال استقبالنا صباح اليوم سفير فرنسا لدى العراق سعادة إيريك شوفاليه العلاقات الثنائية بين البلدين ونجاح زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس والأبعاد الإيجابية لهذه الزيارة"، مبينا "جدية في إقامة علاقات دولية متوازنة، وحرصه على استقطاب الشركات العالمية الرصينة لتقديم الخدمات لأبناء الشعب".وأضاف، "استمعنا من السفير إلى دعم فرنسا لاستقرار العراق والرغبة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والنقل، والتعاون مع الحكومة العراقية في مجال مكافحة الفساد"، مؤكدا "أهمية تحويل الاتفاقات الثنائية إلى برامج عمل محكومة بأسقف زمنية محددة".

دعا الحكيم، "إلى الإفادة من الفرص التي يقدمها العراق في مجال الإعمار والإسكان والتنمية".

