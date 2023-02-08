انت الان تتابع خبر امانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيل مشروع تطوير مدينة الصدر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي تراس اجتماع اللجنة المعنية بالإشراف على مشروع تطوير مدينة الصدر، لبحث آخر الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة".وأكد الغزي، أن "المشروع يحظى باهتمام حكومي مباشر، بعد أن طرحت فكرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل النهوض بالواقع الخدمي لمدينة الصدر، ليكون جاذباً للسكان وإضافة لمسة حضارية وحديثة للعاصمة بغداد، وخطوة إيجابية لإنهاء العشوائية في توزيع الوحدات السكنية في أطراف العاصمة".

ولفت إلى أن "اللجنة عملت على تخصيص مساحة (5700) دونم للمشروع لصالح أمانة بغداد، وإنهاء التعارضات والتداخلات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وكذلك إنهاء ملف إدراج مشروع التصاميم الأساسية في موازنة سنة 2021، وإحالته إلى إحدى الشركات الرصينة لإعداد التصاميم وتقديم الاستشارات".

ومن المقرر، إنشاء مجمع سكني يضم (90) ألف وحدة سكنية، يحتوي على الخدمات التربوية والصحية والإدارية كافة، فضلا عن شبكة طرق تربط المجمع بالمناطق المجاورة.

وحضر الاجتماع، أمين بغداد، ووكيلا وزارتي التخطيط والمالية، ومستشار الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المديرين العامين في أمانة بغداد، بحسب البيان.