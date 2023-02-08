انت الان تتابع خبر بعد تبادل إطلاق النار.. الاطاحة بتاجر مخدرات في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف في بيان تلقته الخليج 365، انه "من خلال ورود معلومات بوجود شخص يتاجر بالمواد المخدرة يسكن طريق نجف كربلاء، توجهت قوة مشتركة من امرية افواج طوارئ النجف وبأشراف مباشر من قبل امر الافواج وبالتعاون مع مكافحة الجريمة المنظمة الى مكان تواجد المتهم".واشارت الى انه "بعد وصول القوة الى المكان تم إطلاق النار على مفازها من قبل المتهم لكن بجهود رجال افواج الطوارئ تم القاء القبض عليه".

واضافت ان "المتهم كان بحوزته سلاح ناري نوع بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد ومسدس وعلبة تحتوي على مواد مخدرة"، مبينة انه "تم تسليم المتهم الى الجهة المختصة لينال جزاءه العادل".