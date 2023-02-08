انت الان تتابع خبر 24 هزة خلال يوم فقط.. لائحة مفصّلة بالزلازل التي ضربت الكرة الأرضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي آخر الهزات الأرضية التي ضربت العالم ومداها حسب موقع "Earthquake" المختص برصد الزلازل، (توقيت غرينيتش +03:00 ساعات):

هزة بقوة 4.9 درجات، 3 كم جنوب غرب جوكسون، تركيا، على الساعة 10:48:32



هزة بقوة 3.4 درجات، 63 كم بونتا كانا، جمهورية الدومينيكانعلى الساعة 10:11:15

هزة بقوة 2.8 درجات، 9 كم شمال شرق باهالا، هاواي، على الساعة 09:53:50

هزة بقوة 4.4 درجات، 6 كم شمال غرب أنايازى، تركيا، على الساعة 09:09:01

هزة بقوة 4.6 درجات، وسط تركيا، على الساعة 08:52:37

هزة بقوة 2.5 درجات، 3 كيلومترات شرق غرب The Geysers، كاليفورنيا، على الساعة 08:49:36

هزة بقوة 4.6 درجات، جزر الكوريل، على الساعة 07:52:02

هزة بقوة 4.3 درجات، غرب إيران، على الساعة 07:01:16

هزة بقوة 2.9 درجات، 18 كم E of Hebgen Lake Estates، مونتانا، على الساعة 06:44:13

هزة بقوة 4.3 درجات، 15 كم جنوب نورداجي، تركيا، على الساعة 06:01:02

هزة بقوة 4.0 درجات، جزر إيزو، منطقة اليابان، على الساعة 05:44:12

هزة بقوة 4.3 درجات، 18 كم شمال غرب أديامان، تركيا، على الساعة 05:25:12

هزة بقوة 4.6 درجات، 111 كم San Francisco del Mar Viejo، المكسيك، على الساعة 05:24:16

هزة بقوة 2.8 درجات، 15 ميلا شمال هيوز، ألاسكا، على الساعة 05:06:58

هزة بقوة 3.0 درجات، 2 كم NE of Punta Cana، جمهورية الدومينيكان، على الساعة 03:25:47

هزة بقوة 4.0 درجات، 9 كم شمال شرق إيكينوزو، تركيا، على الساعة 03:11:56

هزة بقوة 4.5 درجات، 14 كم شمال غرب يايلاداغي، تركيا، على الساعة 02:13:01

هزة بقوة 4.7 درجات، 81 كم غرب سان أنطونيو، الأرجنتين، على الساعة 02:12:54

هزة بقوة 3.7 درجات، 135 كم شمال سواريز، بورتوريكو، على الساعة 02:09:59

هزة بقوة 2.5 درجات، 9 كم جنوب شرق تالابوا، بورتوريكو، على الساعة 01:51:12

هزة بقوة 4.9 درجات، 28 كم موريندو، كولومبيا، على الساعة 00:31:36

هزة بقوة 5.4 درجات، 91 كم لاتا، جزر سليمان، على الساعة 00:30:17

هزة بقوة 4.9 درجات، وسط تركيا، على الساعة 00:21:26

هزة بقوة 4.1 درجات، منطقة البحر الميت، على الساعة 00:14:29