انت الان تتابع خبر انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكروا مختصون بالشأن الاقتصادي، فأن "سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 380 ألف دينار، وسعر الشراء 376 ألف دينار في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد".كما ان سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 350 إلف دينار، وبلغ سعر الشراء 346 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 ألف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و360 ألف دينار.

