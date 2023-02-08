شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ" تعلن تضامنها مع الشعبين السوري والتركي.. وتثمن دور مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، تضامنه الكامل مع الشعبين السوري والتركي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وأعرب "السادات" عن خالص تعازيها للضحايا سائلةً المولى -عزَّ وجلَّ- لهم الرحمة والشفاء العاجل لجميع المصابين في سوريا وتركيا.

وأشاد "السادات" بالموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم لسوريا وتركيا لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد.

وقال "السادات" إن توجيهات القيادة الرئيسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال جمهورية مصر العربية 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، يدل على إنسانية الدولة المصرية".