انت الان تتابع خبر سلاف فواخرجي وطليقها يتبرعان بمبلغ هائل لمتضرري الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعلنت عن الامر نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، التي توجهت بالشكر لكل من سلاف ووائل على مبادرتهما الانسانية هذه.

ونشرت سلاف تعليق النقابة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، وكتبت: "أرواحنا رخيصة أمام بلدنا وأهل بلدنا ووجع كل سوري هو وجعنا ولأقيمه لشيء مهما كان أمام دمعة طفل هي دعوة نرجو بها، أن يساهم الجميع كل بما يستطيع وأي قليل كثير في هذه النكبة الكبيرة التي تمر بها بلادنا".



هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، مناطق في تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات، زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، مخلفَين

خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 2316 قتيلاً، وأصيب 13 ألفاً و293 آخرون.

