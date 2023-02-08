انت الان تتابع خبر نيويورك تايمز تكشف اخر المستجدات الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة إنه "في الوقت الذي تحقق فيه روسيا "مكاسب بطيئة ودموية" في مسعى متجدد للاستيلاء على المزيد من شرق أوكرانيا بعد عدد من الانتكاسات "المذلة" العام الماضي، فإنها تضخ المزيد من المجندين والإمدادات العسكرية في ساحات المعركة دون وضوح ما إذا كانت قادرة على حشد ما يكفي من القوات لمواصلة هجوم طويل الأمد".في المقابل، شكك تقرير أصدرته وزارة الدفاع البريطانية في احتمالات شن هجوم روسي متجدد خلال أيام تزامناً مع الذكرى الأولى للغزو، مشيراً إلى أن الافتقار إلى الذخائر والوحدات المتنقلة اللازمة سيعوق أي "هجوم كبير".

ونقلت الصحيفة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تأكيدها أن روسيا تعيد تجميع صفوفها وتشن هجمات مكثفة على خمس جبهات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك تمهيداً لهجوم أوسع تتوقعه كييف وحلفاؤها الغربيون.

وقالت الجهة الأوكرانية إن الروس "يركزون جهودهم الرئيسة على القيام بأعمال هجومية على جبهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا"، بينما أعلنت موسكو أمس أن قواتها تنفذ عمليات قتالية عبر جبهتي كوبيانسك وليمان، ومنطقة دونيتسك بأكملها، ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون بالجنوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأوكرانية تعرضت لضغوط في الأسابيع الأخيرة، حيث تنازلت عن أراض وبضع قرى حول مدينة باخموت المحاصرة بمنطقة دونيتسك الشرقية، التي تحاول القوات الروسية تطويقها بعد أشهر من الهجمات الفاشلة.

وأوردت الصحيفة، في تقرير لها، أن "المعارك الطاحنة" حول "باخموت" ما زالت مستمرة، حيث تواجه أوكرانيا تحديا صعبا في صد هجمات روسية برية "بلا هوادة" للاستيلاء على المدينة.

ونقلت عن دينيس ياروسلافسكي، قائد القوات المسلحة الأوكرانية، قوله إن الوضع في باخموت "صعب للغاية، حيث تتعرض المدينة بشكل مستمر لنيران العدو".

في غضون ذلك، حذّر مسؤول أوكراني كبير من أن سقوط العاصمة، كييف، لا يزال يمثل أهمية بالنسبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن بوتين ما زال يضع عينه على المدينة.

وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، أضاف كليتشكو: "كانت كييف ولا تزال الهدف الحقيقي للروس. لقد قال بوتين بضع مرات إن أوكرانيا لا وجود لها كدولة، إنها مجرد جزء من روسيا. ولهذا السبب يحتاج أوكرانيا بأكملها. وهذا يعني أن العاصمة كييف كانت ولا تزال هدفه."

وتابع: "بالتأكيد نحن أفضل استعدادًا مما كنا عليه قبل أشهر، وبالتأكيد أفضل مما كنا عليه قبل عام، لكن بوتين يريد إبادة جماعية حقيقية.. الهدف الرئيس له هو وضع أوكرانيا بأكملها في كساد، حتى نترك البلاد فارغة من أجله. إنه يحتاج أوكرانيا، لكنه لا يحتاج إلينا نحن الأوكرانيين."

