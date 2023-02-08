اليوم.. الريال يلاعب الأهلي بمونديال الأندية واليونايتد يواجه ليدز لإثبات صحوته

الخليج 365 – رياضة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 8-2-2023 العديد من المباريات الهامة، على رأسها مباراة ريال مدريد والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، ولقاء مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.