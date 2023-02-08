انت الان تتابع خبر اليوم.. الريال يلاعب الأهلي بمونديال الأندية واليونايتد يواجه ليدز لإثبات صحوته والان مع التفاصيل
2023-02-08 | 10:12
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تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 8-2-2023 العديد من المباريات الهامة، على رأسها مباراة ريال مدريد والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، ولقاء مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.
الأهلي X ريال مدريد – 10 مساء – SSC 1HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X ليدز يونايتد – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
نورنبرج X فورتونا دوسلدورف – 8 مساء
بوخوم X بوروسيا دورتموند – 10.45 مساء
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي
سندرلاند X فولهام – 10.45 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا
ليون X ليل – 8.15 مساء
تولوز X ستاد ريمس – 8.15 مساء
فييرزو X جرينوبل – 8.15 مساء
أوكسير X روديز – 8.15 مساء
باريس أف سي X أنيسي – 8.15 مساء
أنجيه X نانت – 8.15 مساء
أولمبيك مارسيليا X باريس سان جيرمان – 11.10 مساء