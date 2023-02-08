انت الان تتابع خبر القبض على أربعة إرهابيين "خطرين" في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان تلقته الخليج 365، انه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليات منفصلة من القاء القبض على (اربعة) ارهابيين بمناطق متفرقه من محافظة صلاح الدين والمطلوبين وفق المادة( ٤ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية ".واضافت ان "المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الاولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".

واشارت الى ان "الارهابي الاول اعترف انه كان يعمل عسكري في داعش واشترك بعمليات ارهابية منها التعرض على القوات الامنية في مطار الضلوعية".

ولفتت الوكالة الى، ان "الارهابي الثاني اعترف انه كان يعمل في ورشة تصفيح وتفخيخ العجلات لداعش وقام بنصب عبوات ناسفة داخل مدينة تكريت وتفجيرها على ضباط في القوات الامنية".

واردفت، "الإرهابي الثالث كان يعمل في ورشة تصفيح وتفخيخ العجلات أيضاً، اما الرابع كان يعمل في مفرزة صيانة العجلات لداعش".

وختمت، ان "المتهمين تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".