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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الديمقراطية في الولايات المتحدة "منيعة" رغم تعرضها لضربات.

وقال بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء "إن ديمقراطيتنا لا تزال راسخة وثابتة"، فنحن الدولة الوحيدة التي تخرج من كل أزمة أقوى مما كانت عليه.

جو بايدن: حققنا رقما قياسيا في خفض معدل البطالة في الولايات المتحدة

وأضاف: "قبل عامين واجهت الديمقراطية أكبر تهديد لها من الحرب الأهلية، واليوم، رغم الضربات، لا تزال ديمقراطيتنا صامدة"، في إشارة إلى اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن التحديات التي جاءت مع جائحة فيروس كورونا، حيث تم إغلاق المدارس والشركات، مما أدى إلى توقف الاقتصاد، وقال إن الولايات المتحدة "لا تزال قادرة على التغلب على تلك التحديات".

وحث الرئيس بايدن أعضاء الحزب الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس على "العمل معا" لوضع برنامج لصالح الطبقة العاملة لإعادة بناء أمريكا.

وأضاف يجب على الحزبين الديمقراطي والجمهوري العمل معا من أجل أمن أوروبا والعديد من القضايا ومواجهة كافة التحديات.

وهذه هي المرة الأولى التي يلقى فيها بايدن خطاب الاتحاد أمام مجلس يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وهنأ بايدن النائب الديمقراطي حكيم جيفريز كأول زعيم أسود للأقلية في مجلس النواب، وكذلك السيناتور ميتش ماكونيل لكونه الزعيم الأطول خدمة في مجلس الشيوخ.

وأضاف بايدن، الذي قوبل بهتافات الديمقراطيين: "أريد أن أقدم تقديرًا خاصا لشخصية أعتقد أنه سيعتبر أعظم رئيسة في تاريخ مجلس النواب، نانسي بيلوسي".

وحول الاقتصاد الأمريكي، اعتبر الرئيس جو بايدن أن الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل للنمو أكثر "من أي بلد آخر على وجه الأرض"، رغم التحديات التي فرضها وباء كوفيد-19 والعملية الروسية بأوكرانيا.

وتابع: الوباء عطّل سلال إمداداتنا وحرب بوتين في أوكرانيا عطّلت إمدادات الطاقة إضافة إلى إمدادات المواد الغذائية"، مضيفا "لكننا في موقع أفضل من أي بلد آخر على وجه الأرض".