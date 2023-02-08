«تجارب على الأطفال».. بايدن يوجه اتهاما خطيرا لعمالقة التكنولوجيا

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، اتهاما خطيرا لعمالقة التكنولوجيا "بإجراء تجارب على أطفالنا من أجل "تحقيق أرباح"، مؤكداً أنه يجب أن تكون هذه الشركات "مسئولة".

وفي خطابه عن حالة الاتحاد، قال بايدن: "حان الوقت لتمرير تشريع مدعوم من الحزبين لمنع مجموعات التكنولوجيا العملاقة من جمع البيانات الشخصية عن أطفالنا ومراهقينا"، كما دعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي، الذي كان قد طلب من الكونجرس الشهر الماضي إصدار تشريعات بشأن هذه المسألة،: "يجب أن نحمل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية التجارب التي تجريها على أطفالنا لتحقيق ربح".

وفي مقال نُشر في الـ 10 من يناير الماضي على موقع "وول ستريت جورنال"، دعا بايدن البرلمانيين من الحزبين إلى الاتحاد لتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمستخدمين الصغار "الاستغلال الجنسي" و"التحرش الإلكتروني".

وشدد بايدجن في مقاله على أن "ملايين الشباب يعانون من التحرش والعنف والصدمات النفسية" وقضايا مرتبطة بـ "الصحة العقلية".