انت الان تتابع خبر بعد قرار مجلس الوزراء.. البنك المركزي يخاطب المصارف بشأن بيع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365: "استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 6/2/2023، تقرر اعتماد أسعار الصرف للعملة الأجنبية (الدولار) اعتباراً من 8/2/2023، كما مبين ادناه: ـ1300 سعر شراء الدولار من وزارة المالية وأي جهة أخرى

1310 سعر بيع الدولار الى المصارف عبر المنصة الالكترونية

1320 سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الى المستفيد النهائي.