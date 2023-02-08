انت الان تتابع خبر توقفت المباراة لأجله.. ليبرون جيمس يكسر رقماً جديداً في الـ NBA والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفوق جيمس على الرقم السابق المسجل باسم كريم عبد الجبار والبالغ 38387 نقطة عندما سجل نقطتين قبل 10.9 ثانية من نهاية الربع الثالث.

وتوقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق لتحية جيمس مع نزول آدم سيلفر مفوض البطولة وعبد الجبار إلى الملعب لتكريمه.



وعرض ليكرز فيديو قصير لجيمس وجاءت بدايته "ليبرون جيمس أفضل لاعب كرة سلة في تاريخ المدارس الثانوية".

وقال جيمس "أشكر جماهير ليكرز والجميع من والدتي إلى زوجتي إلى أطفالي.. أشعر بفخر كبير لتجاوز كريم، وأرجو من الجميع هنا توجيه التحية إلى الكابتن"، وهو لقب كريم عبد الجبار.

وقام عبد الجبار بتسليم كرة إلى جيمس في إشارة إلى نقل الرقم القياسي إليه.

كما عرض ليكرز العديد من الرسائل لتحية جيمس ومن بينهم زوجته وأسطورة ليكرز ماجيك جونسون.

وأنهى جيمس الشوط الأول بإحراز 20 نقطة، وأبلغ نجليه قبل بداية الربع الثالث أنه سيحرز 12 نقطة لكسر الرقم القياسي.

وقبل المباراة وضع جيمس سماعة على أذنيه كُتب عليها "38388" وهو الرقم الذي كان يحتاجه لتجاوز رقم عبد الجبار.

وزادت المراهنات قبل المباراة عن الطريقة التي سيكسر بها جيمس الرقم من رمية ثلاثية إلى رمية حرة إلى نقطتين بأسلوبه المعتاد أو "سكاي هوك" الطريقة المعتادة لعبد الجبار للتسجيل.

وبعد نهاية الربع الثالث، عرض ليكرز فيديو من الرئيس الأميركي جو بايدن لتحية جيمس.

وأعلن ليكرز حصول كل الجماهير في الملعب على قميص إنجاز جيمس مع فتح بيعه على موقع النادي لمدة 38 ساعة.

وكان أعلى سعر لتذكرة المباراة وصل الأسبوع الماضي إلى 92 ألف دولار قبل أن ينخفض قليلا مع توجه الأنظار إلى مواجهة ميلووكي باكس في لوس أنجلوس يوم الخميس.

لكن في النهاية حسم جيمس كل شيء في الثواني الأخيرة من الربع الثالث.