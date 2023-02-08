شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال جديد يضرب سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع زلزال فجر الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

عاجل.. زلزال جديد يضرب سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق 6.94 كيلومترا.

وأضافت أن مركز الزلزال يبعد مسافة 71.61 كيلومتر عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.