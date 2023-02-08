بايدن ينفعل ويصرخ داخل الكونجرس

الشارقة - اميمة ياسر -

انفعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام الكونجرس، وذلك أثناء حديثه عن مسألة إسقاط منطاد التجسس الصيني.

وقال بايدن، اليوم الأربعاء، إنه شرح للرئيس الصيني شي جين بينج إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع، لكنه وصف قرار إسقاط المنطاد يوم السبت الماضي، بأنه يوضح أن أمريكا ستتصرف لحماية نفسها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه دعا مسئوليه على الفور لإسقاط المنطاد الضخم، لكن نصح بالانتظار حتى يكون في منطقة لا يشكل فيها الحطام تهديدا للمدنيين على الأرض.

وتابع: "إنني ملتزم بالعمل مع الصين حيث يمكننا تعزيز المصالح الأمريكية وإفادة العالم.. لكن لا نخطئ: كما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت الصين سيادتنا، فسنعمل على حماية بلدنا. وفعلنا ذلك".

وواصل بايدن صارخاً: "أصبح الحكم الأوتوقراطي أضعف وليس أقوى، اذكروا لي زعيما عالميا يرغب بأن يضع نفسه محل شي جين بينج (الرئيس الصيني )، سموا لي واحدا.. سموا لي واحدا".

يشار إلى أن سلطة السيادة في الحكم الأوتوقراطي تكون بيد شخص واحد بالتعيين لا بالانتخاب، وفقاً لموقع قناة "روسيا اليوم".

ووصف بايدن ومسئولوه الصين بأنها التحدي الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة، في سعيها لتجاوز موقف أمريكا على الساحة العالمية دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا.

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات شديدة من المشرعين الجمهوريين بأنه كان بطيئا في إسقاط المنطاد الصيني، الذي يعتقد أنه كان لأغراض تجسسية، بعد أيام من اكتشافه لأول مرة وهو يحوم حول مواقع عسكرية حساسة، بما في ذلك موقع في مدينة مونتانا حيث توجد صوامع نووية أمريكية.

وأعلن "البنتاجون" أن المنطاد شوهد لأول مرة في أواخر يناير، لكن أعلن عن اكتشافه في 4 فبراير، عندما لوحظ على علو نحو 60 ألف قدم من طرف المارة على الأرض في مونتانا.

وتم تنفيذ عملية إسقاط المنطاد يوم السبت بصاروخ جو/ جو، وتتم للآن عملية جمع الحطام من البحر.