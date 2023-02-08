شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات برلمانية لمواجهة العنف الأسرى فى مجال الصحة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، التي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها لرئيس الجمهورية، إعمالا للمادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، عدد من التوصيات الهامة في 7 مجالات تشمل التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم.

وأكدت الدراسة، أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمـرض. وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي التوصيات التي تضمنتها الدراسة و أقرها المجلس في مجال الرعاية الصحية: 1- التوسع فـى عيـادات عـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة.