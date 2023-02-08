شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض ينشر مقتطفات من حالة الاتحاد.. ماذا سيقول بايدن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن القول في خطابه حول حال الاتحاد إن الديموقراطية الأمريكية "تعرّضت لضربة" لكنها "ثابتة".

وبحسب مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب حالة الاتحاد، المتوقع ليل الثلاثاء الأربعاء، سيدعو بايدن الجمهوريين في الكونجرس إلى "العمل معا" من أجل الأمريكيين "المنسيّين".

سيقول بايدن في خطابه "إن ديموقراطيتنا ما تزال راسخة وثابتة"، بينما يحض الجمهوريون والديموقراطيون على "العمل معا" لوضع "برنامج لصالح الطبقة العاملة لإعادة بناء أمريكا".

ويتوقع أن يستمع ملايين الناس حول العالم إلى خطاب الرئيس بايدن عن حالة الاتحاد، والذي سيلقيه بمبنى الكابيتول الأمريكي أمام جلسة مشتركة للكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وهو فرصة للرئيس لاستعراض إنجازات العام الماضي ومراجعة برنامجه للعام المقبل.

وقال البيت الأبيض، إنه بينما ينتقل إلى النصف الثاني من رئاسته، سيعلن بايدن مجموعة جديدة من السياسات لمواصلة دفع "أجندة الوحدة" الخاصة به.

وذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني، بريان ديزي إن بايدن، أن بايدن سيقر خلال الخطاب بمخاوف الأمريكيين بشأن القلق الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف: أن" الرسالة الأساسية هي علينا أن نحقق المزيد من التقدم، ولكن يجب أن يشعر الناس بالتفاؤل".

وسيكون خطاب حالة الاتحاد هذا هو الأول لبايدن في الكونجرس المنقسم، حيث يجلس الرئيس كيفن مكارثي جمهوري خلفه بجانب نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويأتي الخطاب وسط مخاوف اقتصادية مستمرة وتوترات متزايدة مع الصين والحرب المستمرة مع أوكرانيا.