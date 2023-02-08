شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أنباء كاذبة".. توتر جديد بين روسيا وأمريكا يهدد بحرب دبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبت روسيا سفارة أمريكا لديها بالتوقف عن نشر ما تعتبره موسكو "أنباء كاذبة" بشأن عمليتها بأوكرانيا، وهددت بطرد دبلوماسيين أمريكيين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر رفيع بوزارة الخارجية الروسية قوله: إن التحذير تضمن رسالة شديدة اللهجة إلى لين تريسي السفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو، والتي قيل لها إنها يجب أن تلتزم تماما بالقانون الروسي عند الإدلاء بأي تصريحات بشأن القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

كما نقلت عن المصدر قوله إنه سيجري طرد الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين فيما تصفها موسكو بأنها "أنشطة تخريبية".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن السفارة الأمريكية تلقت مذكرة دبلوماسية من وزارة الخارجية الروسية، لكنه قال إن السياسة العامة للوزارة تتمثل في عدم التعليق على المراسلات الدبلوماسية.

و "تشويه سمعة" القوات المسلحة جريمة يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن تهمة نشر "معلومات كاذبة" عن عمد يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 15 عاما.

وتفاقم التوتر بين واشنطن وموسكو عقب العملية الروسية في أوكرانيا، وتزويد أمريكا والغرب لكييف بالعديد من أنواع الأسلحة التي لم تقتصر على الدفاعية، الأمر الذي اعتبرته موسكو "استفزازا".