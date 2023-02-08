شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيارة مفاجئة.. وزير دفاع ألمانيا يرافق "ليوبارد" إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إلى أوكرانيا وصل وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، في زيارة مفاجئة تتزامن مع وصول أول دبابة تزود من نوع ليوبارد 2

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر يقول: "وصلت أول ليوبارد 2 إلى كييف على أن تليها دبابات أخرى"، إلى جانب صورة تظهره برفقة بيستوريوس وهو يحمل نموذجا مصغرا من الدبابة الألمانية.

وأكد متحدث باسم الوزير الأوكراني لفرانس برس أن الصورة التقطت الثلاثاء في كييف.

ولم ترد تفاصيل على الفور عن هذه الزيارة التي تعد الأولى لبيستوريوس إلى كييف منذ توليه منصب وزير الدفاع الشهر الماضي، وتأتي في الوقت الذي تحث فيه أوكرانيا الدول الغربية على تسريع إرسال الدبابات الثقيلة التي وعدت بها.

وقالت أوكرانيا إنها ستتلقى ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية لا سيما دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأمريكية.

لكن الجدول الزمني لعملية التسليم غير واضح وتشعر كييف بالقلق من عدم تلقيها الدبابات في الوقت المناسب لصد هجوم روسي جديد محتمل واسع النطاق.

في وقت سابق اليوم، أكدت روسيا أن قواتها تتقدم باتجاه مدينتَي باخموت وفوغليدار الاستراتيجيتين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مشددة على أن هجومها يتقدم "بنجاح" فيما تطالب كييف الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها.

وجاءت التصريحات الروسية عقب تحذير أطلقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن قواته ستواصل المحاربة من أجل "القلعة" باخموت لأطول فترة ممكنة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "المعارك راهنا تتقدم بنجاح في منطقتَي" فوغليدار وباخموت، محذرًا الغرب من أي زيادة لمساعدتها العسكرية لأوكرانيا التي قد تؤدي إلى "تصعيد لا يمكن توقعه" في النزاع.

وباخموت الواقعة جنوب سوليدار مباشرة، هي مدينة مهدمة نزح سكانها بالكامل تقريبا، وسيوفر الاستيلاء عليها بوابة للقوات الروسية لمواصلة تقدمها إلى دونيتسك التي تصمم موسكو على الاستيلاء عليها كأولوية عسكرية.