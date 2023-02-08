شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس.. قرار جمهوري بإقالة وزير الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي، وتعيين نبيل عمّار، بديلا عنه.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الرئيس قيس سعيّد، قرر الثلاثاء، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما قرر الرئيس قيس سعيد، تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

ونبيل عمار هو دبلوماسي تونسي شغل عددًا من المناصب؛ آخرها سفير تونس في بلجيكا.