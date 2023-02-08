شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 5434 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 5434 قتيلا، حسبما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تعديل للحصيلة السابقة المعلنة قبل ساعات قليلة والتي بلغت 4544 قتيلا.

وبشكل منفصل، قال وزير الدفاع خلوصى أكار إنه يتم نشر قوات إضافية إلى المنطقة التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد من غربى تركيا وقبرص.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إنه حتى الآن وقعت 435 هزة ارتدادية بعد الزلزال القوى الذي ضرب البلاد أمس الإثنين بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وقال مسؤولون إن الجيش نشر 100 طائرة و10 سفن.

وبلغ عدد رجال الإنقاذ الذين يسابقون الزمن للبحث عن ناجين بين أنقاض المنازل والمباني المنهارة أكثر من 60 ألف شخص.