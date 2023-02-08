6 توصيات برلمانية للإعلام لمواجهة العنف الأسرى.. أبرزها: دراما تحيى القيم

القاهرة - سامية سيد - أقرت الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، التي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها لرئيس الجمهورية، إعمالا للمادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، عدد من التوصيات الهامة في 7 مجالات تشمل التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم.

وأكدت الدراسة، أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمـرض.

وفي هذا الصدد نلقي الضوء علي التوصيات التي تضمنتها الدراسة و أقرها المجلس في المجال الاعلامي :

1 - تكثيف التنويهـات التـى تنبـذ العنـف وتوضـح نتائجه الوخيمة علـى الأسرة والمجتمـع ككل والرقابـة علـى المـواد الدراميـة والسينمائية لتشـديد رقابتها للحيلولة دون عـرض أى مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة.

2- تقديم درامـا تليفزيونيـة تهـدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلـه، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبه والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب.

3- شرح وتوضيح مبسط للنصـوص الدينية والأحاديث التـى تحـرم الـعنـف بكافة أشكاله.

4- استضافة خبـراء ومتخصصـين فـى الطـب النفسى والتنشئة لتقديم تلـك المضـامين الإعلامية التى تسهم فى الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسرى.

5- إنتاج درامـا للطفـل بشكل جـذاب وممتـع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشـر، وهـو مـا يسهم فى حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية.

6- تفعيل الأكواد الخاصـة بـالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقـة، التى وضعها المجلـس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى التناول الإعلامى لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.