"لا داعي لإرسال دبابات".. كاريكاتير صحيفة شارلي إبدو الفرنسية يسخر من زلزال تركيا



أثارت صحيفة "شارلي إبدو" (Charlie Hebdo) الفرنسية الساخرة الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي التركية، بعد نشرها كاريكاتيرا يسخر من ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من الولايات الجنوبية في تركيا.



ونشرت صحيفة شارلي إبدو عبر حسابها في تويتر كاريكاتيرا بعنوان "رسم اليوم"، وأظهر عددا من المباني المدمرة بفعل الزلزال في تركيا، وعلقت على الرسم "لا داعي لإرسال دبابات".



واعتبرت الصحفية الفرنسية، فايزة بن محمد، أن "شارلي إبدو" باتت عارا حقيقيا على فرنسا بسبب إثارتها خطاب الكراهية بشكل شبه يومي، مضيفة "رغم كل هذا ما زال البعض يلومنني لأنني لم أكن مع شارلي"، في إشارة إلى حملات التضامن عقب الهجوم المسلح على مقر الصحيفة سنة 2015.



وأكد الصحفي التركي "شافاك ملاطيا"، أنه يدرك جيدا ما تحاول شارلي إبدو الوصول إليه، متمنيا أن يتصرف طاقمها الصحفي بمزيد من الإنسانية مثلما كان فريق الإنقاذ الفرنسي الذي انتقل من تولوز إلى إسطنبول ثم إلى أضنة.



وذكر الكاتب البريطاني، حمزة تسورتزيس، عبر حسابه في تويتر، أن ما فعلته شارلي إبدو دليل آخر على موت الحضارة في فرنسا العلمانية.



وسبق لشارلي إبدو أن أثارت الغضب أكثر من مرة بسبب رسومات الكاريكاتير المثيرة للجدل خصوصا تلك التي استهدفت شخصيات دينية.





المصدر: وكالة سند

