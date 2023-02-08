أحكام بالإعدام والسجن في «داعش العمرانية»

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وقضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالإعدام شنقا لمتهم، والسجن المؤبد لـ21 متهما، والمشدد 15 سنة لثلاثة، والمشدد 10 سنوات لثلاثة، وبراءة 4 متهمين، وذلك لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية».ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم «تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية».
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