الأمم المتحدة تؤكد ثقتها في الجيش الليبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت الأمم المتحدة عن ثقتها الكاملة في الجيش الليبي وقائده خليفة حفتر، في تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد. وعلق المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على لقائه قائد الجيش الليبي قائلا: «التقيت في بنغازي القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا». وكشف باتيلي أنهما اتفقا على «ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير، في وضع إطار دستوري، لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 2023». وكشف باتيلي أنهما اتفقا على «ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير، في وضع إطار دستوري، لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 2023».

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