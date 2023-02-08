تعديل وزاري إماراتي يدفع بـ4 وجوه نسائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفع تعديل وزاري إماراتي أعلنه نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم أمس بـ4 وجوه نسائية جديدة في مناصب وزارية مختلفة.

وشمل التعديل في الحكومة الاتحادية تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع، واختيرت كل من حصة بو حميد ونورة الكعبي في موقع وزيرة دولة أيضا في الحكومة الاتحادية، وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.

وقادت مريم الحمادي جهودا مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة، فيما ينتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة.

واختير عمر بن سلطان العلماء ليكون مديرا عاما لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي.

وبحسب التعديل الجديد فقد تم تعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيسا لمجلس التنافسية ومكلفا بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة، كما تم تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيرا للثقافة والشباب، وهو مندوب الإمارات لدى اليونسكو وخريج برنامج القيادات.

ووجه نائب رئيس الإمارات الشكر لكل من حصة بو حميد ونورة الكعبي على جهودهما المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيتم تكليفهما بملفات جديدة.