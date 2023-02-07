50 قتيلا فلسطينيا ضحايا الزلزال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مصادر فلسطينية رسمية ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 50 قتيلا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى قوله «إن 19 لاجئا فلسطينيا قضوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا».

وبحسب الوكالة، كان جرى أمس انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، وخمسة في محافظة جبلة، وثلاثة في حلب، وآخر من منطقة جنديرس في سوريا.

وتقع ثلاثة مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا، وفي تركيا، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى تسعة بعد وفاة شخص وولديه أمس.