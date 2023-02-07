طائرتان عراقيتان تغيثان السوريين

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ولفت غانم إلى أن كل طائرة تحمل نحو 70 طنا من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية، مشيرا إلى وجود جسر جوي عراقي لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، وغدا ستنطلق من بغداد قافلة للوقود.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت طائرتان عراقيتان إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنهما كميات من المساعدات الإغاثية لصالح المتضررين من الزلزال. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الدكتور أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، قوله «إن ما أصاب سوريا أصابنا جميعا وستخرج سوريا قوية كما كانت دائما».ولفت غانم إلى أن كل طائرة تحمل نحو 70 طنا من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية، مشيرا إلى وجود جسر جوي عراقي لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، وغدا ستنطلق من بغداد قافلة للوقود.

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