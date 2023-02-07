فتح الأجواء اللبنانية لمساعدة سوريا

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وقال «إن بعثة لبنانية مؤلفة من الصليب الأحمر، وفوج إطفاء بيروت، والدفاع المدني، وإدارة الكوارث والجيش توجهت إلى سوريا صباح اليوم لتساعد في عملية إنقاذ الضحايا من تحت الركام»، واصفا الزلزال الذي وقع في سوريا بـ «الكارثة» الإنسانية. وأضاف «بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإن مطار بيروت ومرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، وأجواءنا كلها ستكون مفتوحة، لهبوط الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الإنسانية على أنواعها إلى سوريا، ومعفاة من كامل الرسوم والضرائب».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، توجه بعثة لبنانية إلى سوريا للمساعدة في عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر.وقال «إن بعثة لبنانية مؤلفة من الصليب الأحمر، وفوج إطفاء بيروت، والدفاع المدني، وإدارة الكوارث والجيش توجهت إلى سوريا صباح اليوم لتساعد في عملية إنقاذ الضحايا من تحت الركام»، واصفا الزلزال الذي وقع في سوريا بـ «الكارثة» الإنسانية. وأضاف «بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإن مطار بيروت ومرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، وأجواءنا كلها ستكون مفتوحة، لهبوط الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الإنسانية على أنواعها إلى سوريا، ومعفاة من كامل الرسوم والضرائب».

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