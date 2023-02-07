الاتحاد الأوروبي ينشر 70 كلبا

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وتم تنسيق نشر هذه الفرق عبر ما يسمى بآلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي يمكن من خلالها طلب المساعدة الطارئة من التكتل، ومن البلدان الأخرى المشاركة في النظام، حين الضرورة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إنه تم حشد سبعة وعشرين فريقا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتسبب في دمار واسع. وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذه الفرق جاءت من 19 دولة أوروبية مختلفة، من بينها مونتينيجرو (الجبل الأسود) وألبانيا، وهما ليستا عضوتين في التكتل. وتضم هذه الفرق 1150 من عمال الإنقاذ و70 كلبا مدربا.وتم تنسيق نشر هذه الفرق عبر ما يسمى بآلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي يمكن من خلالها طلب المساعدة الطارئة من التكتل، ومن البلدان الأخرى المشاركة في النظام، حين الضرورة.

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