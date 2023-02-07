شكرا لقرائتكم خبر اليونيسف تلم شمل الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت منظمة اليونيسف أن تركيزها في الاستجابة لزلزال تركيا وسوريا ينصب على ضمان حصول الأطفال والأسر المتضررة على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، للوقاية من الأمراض في الأيام الأولى للأزمة، كما تعمل المنظمة على تحديد الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، والعمل على لم شملهم بأسرهم، وتزويدهم بالدعم النفسي الأولي. وأوضح المتحدث باسم المنظمة جيمس الدر أن هناك نقصا في المستلزمات الطبية والجراحية في دمشق، وأن المنظمة تعمل على سد الثغرات الفورية من جميع الإمدادات بما فيها الطبية، عبر أقرب مستودعاتها في لبنان والأردن.

كانت هذه تفاصيل خبر اليونيسف تلم شمل الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.