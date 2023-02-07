شكرا لقرائتكم خبر عن قانون جديد ينظم تسوية المنازعات فى المجال السياحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، تنظيما متكاملا لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها في مجال النشاط السياحي، ونصت المادة (70) من مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على: "تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى (لجنة التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي) برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار، أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد، والغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد أو الغرفة بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع".

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها قرار من مجلس إدارة الاتحاد.

ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، ليصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.