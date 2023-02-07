بايدن يسعى للتهدئة في خطاب حالة الاتحاد

استعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم تقييم مطمئن لحالة الأمة، بدلاً من طرح مقترحات سياسية مبهرجة، بينما يلقي خطابه الثاني عن حالة الاتحاد، سعياً منه للتغلب على التشاؤم في البلاد والمخاوف بشأن القيادة الخاصة.

ويأتي خطابه أمام الكونجرس المنقسم سياسيًا، في الوقت الذي تكافح فيه الأمة من أجل فهم تداخل التيارات المتقاطعة في الداخل والخارج - عدم اليقين الاقتصادي، والحرب المرهقة في أوكرانيا، والتوترات المتزايدة مع الصين فيما بينها - و لياقة بايدن في محاولة إعادة الانتخاب.

مسار خاطئ

وفي الوقت الذي يقول فيه ربع البالغين الأمريكيين فقط، إن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، وفقًا لاستطلاع جديد أجراه مركز Associated Press-NORC لأبحاث الشؤون العامة، يقول حوالي ثلاثة أرباعهم إن الأمور تسير في المسار الخطأ، وأغلبية الديمقراطيين لا يريدون أن يسعى بايدن لولاية أخرى.

وذكر مساعدون أن بايدن سيهدف إلى مواجهة هذه المشاعر وجهاً لوجه، بينما يحاول في نفس الوقت تجنب أن يبدو غير حساس لمخاوف الأمريكيين.

وقال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن بايدن «سيعترف بالشعب الأمريكي ويلتقي به أينما كان»، مضيفًا أن «قلقهم الاقتصادي حقيقي».

وأضاف: «أعتقد أن الرسالة الأساسية هي: علينا إحراز مزيد من التقدم، لكن يجب أن يشعر الناس بالتفاؤل». حضور مهدئ

وذكر المؤرخ الرئاسي في جامعة تشابمان، لوك نيختر، إن أقرب تشابه لظروف بايدن الحالية ربما يكون الستينيات، عندما واجهت حالة عدم اليقين العالمية القلق المحلي، وقال إن لدى بايدن فرصة ليكون «حضورًا مهدئًا» للبلاد. تعهد الاحترام

وتعهد مكارثي بأن يكون «محترمًا» خلال الخطاب، وقال إنه طلب من بايدن الامتناع عن استخدام عبارة «الجمهوريون المتطرفون من MAGA»، التي استخدمها في الحملة الانتخابية في عام 2022.

وقال للصحفيين «لن أمزق الخطاب، لن ألعب»، في إشارة إلى تصرف رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، بعد خطاب حالة الاتحاد الأخير للرئيس السابق دونالد ترمب.

تنفيذ القوانين

ومع سيطرة الجمهوريين الآن على مجلس النواب، يحول بايدن التركيز على تنفيذ القوانين الهائلة، والتأكد من أن الناخبين يثنونه على التحسينات، بدلاً من صياغة مبادرات جديدة كبرى.

ويواجه بايدن جمهوريًا تم تمكينه حديثًا، يسعى إلى التراجع عن العديد من إنجازاته، ويتعهد بمتابعة العديد من التحقيقات - بما في ذلك البحث في الاكتشافات الأخيرة لوثائق سرية من وقته كنائب للرئيس في منزله ومكتبه السابق.

وفي الوقت نفسه، سيحتاج بايدن إلى إيجاد طريقة للعمل عبر الممر، لرفع حد الدين الفيدرالي بحلول هذا الصيف والحفاظ على تمويل الحكومة.

حيث أصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن الوفاء بالتزامات ديون البلاد، بينما كان الجمهوريون مصرين أيضًا، على أن بايدن يجب أن يقدم تنازلات في الإنفاق. وعشية خطاب الرئيس، تحدى مكارثي بايدن للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجمهوريين، في مجلس النواب لخفض الإنفاق، كجزء من صفقة لرفع سقف الديون. وستعرض أنيتا دن، كبيرة مستشاري البيت الأبيض، الموضوعات العامة لخطاب بايدن أمام المشرعين الديمقراطيين.