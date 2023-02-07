انت الان تتابع خبر العزم: ندعم خطوة مجلس الوزراء بخفض سعر صرف الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، انه "يدعم تحالف العزم خطوة مجلس الوزراء الاخيرة بتخفيض سعر صرف الدولار الى 1300 دينار كونها تصب في صالح المواطن العراقي وتعزز ثقته بقدرة الحكومة على تجاوز الازمات وتفتح باب الامل للمواطن بظروف معيشية افضل".واضاف: "ان اي قرارات من شأنها ان تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وترفع من مستوى النمو ستكون محل ترحيب ودعم الشعب العراقي وهي خطوة موفقة لخطوات اخرى نامل ان تعيد الامور الى نصابها من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعدت الحكومة به المواطن العراقي".