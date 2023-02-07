انت الان تتابع خبر الطاقة الامريكية ترفع توقعاتها بشأن أسعار النفط خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة، اليوم، إن "أسعار خام برنت في عام 2024 ستكون عند 77.57 دولار مقابل البرميل، أي من دون أي تغيير مقارنة بالنشرة السابقة من توقعاتها".

وبشأن خام غربي تكساس المتوسط (WTI)، توقعت وزارة الطاقة أن "يكون سعره 77.84 دولار للبرميل في العام الحالي و71.57 دولار مقابل البرميل في 2024".



ورفعت وزارة الطاقة توقعاتها بشأن الإنتاج اليومي من النفط في الولايات المتحدة "بمقدار 80 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 12.49 مليون برميل في اليوم هذا العام".

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة العام المقبل 12.65 مليون برميل يوميا، منخفضا عن التوقعات السابقة بمقدار 160 ألف برميل في اليوم.