انت الان تتابع خبر أغلاق جسر حيوي وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سيتم قطع جسر السنك (سايد واحد) للسير القادم من الرصافة (ساحة الخلاني) بأتجاه الكرخ (تقاطع السنك)ابتداءاً من اليوم الساعة العاشرة مساءاً ولمدة خمسة أيام لوجود أعمال صيانة من قبل كوادر أمانة بغداد ".واضافت: "لذا اقتضى التنويه ونرجو من المواطنين الكرام سلك الطرق البديلة لتجنب الكثافات المتوقعة. مع الاعتذار والتقدير".