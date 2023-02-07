انت الان تتابع خبر بتهمة الاختلاس.. النزاهة تضبط مدير شعبة زراعة العمارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "مكتب تحقيق الهيئة في ميسان ألف فريق عمل للتحري فور تلقيه معلومات تتضمن قيام مدير شعبة زراعة العمارة بتنظيم معاملات تجهيز أسمدة لمادتي (اليوريا والداب) عام ۲۰۲۳ بأسماء، البعض منها متوفية وتجاوزت أعمارهم الـ (١٠٠) سنة".وأردفت الدائرة بأن "فريقها هرع إلى مقر شعبة زراعة العمارة، حيث أجرى عمليَّات التحري والتقصي والتدقيق، وتوصل إلى ثبوت صحة المعلومات، وتم ربط صور قيود أصحاب الحصص، إذ تبيَّن قيام المدير بصرف أكثر من حصة لمزارع واحد خلافاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة - دائرة التخطيط والمتابعة، منوهة بتمكن الفريق من ضبطه وفق مذكرة صادرة عن القضاء".

وأوضحت أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق كشفت عدم وجود طلبات أصوليَّة من قبل الفلاحين، ولا محضر كشف في معاملاتهم من قبل الناظر التعاوني الذي يثبت فيه المساحة المزروعة وحصة الفلاح المستحقة على كل دونم، مؤكدة تسلم المتهم كميات الأسمدة وبيعها من خلال تنظيم معاملات غير أصوليَّة من قبل موظفي شعبة زراعة العمارة والاستيلاء على مبالغها خلافاً للقانون".

وسيق المتهم رفقة المبرزات المضبوطة، وتم "عرضه مع الأوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة ميسان؛ الذي قرر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات العراقي".

