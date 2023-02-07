انت الان تتابع خبر الدراجي: الفيدرالي الامريكي سيحاسب البنوك الاهلية خلال الاشهر القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدراجي في حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه" يترتب على نزول سعر الدولار انخفاض اسعار جميع المواد وهي خطوة يجب تنفيذها ومتابعتها من قبل الحكومة"، مشيرا الى ان "الفيدرالي الامريكي وضع منصة على بيع الدولار وتم توظيف اكثر من 100 عراقي من اجل العمل عليها وهي حيز التنفيذ".واضاف ان "الخطة الثانية التي اتبعها الفيدرالي هو السيطرة على المنافذ الحدودية"، مبينا ان "هناك جيوش مخصصة لتهريب العملة وعلى الحكومة ايقافها، وان هناك توطئ كبير بين من يعمل على غسيل الاموال وتهريب العملة".

وتابع :"الفيدرالي سيعمل على محاسبة البنوك الاهلية خلال الاشهر المقبلة"، موضحا انه "ليس له علاقة بما يحدث في داخل العراق وانما يعمل على فرض ضوابط ومعايير لمنع تهريب الدولار الى الجهات الارهابية، وايضا محاسبة البنوك الاهلية لانها تعمل على تهريب الاموال والارهاب وتدمير الاقتصاد العراقي وانعاش اموال الفاسدين".

ولفت الى ان "السعر الذي وضعته المنصة هو 1300 دينار مقابل الـ 100 دولار لكن اسواق بيع العملة لن تقوم بتدواله بهذا السعر لذا على الحكومة ان تقوم بأجراءات صارمة بحق المتلاعبين"، مردفا ً :"الخطوة التي قامت بها الخزانة الامريكية عبارة عن دراسة قام بتقديمها بعض المصارف المهيمنة وخبراء واعطائها لمحافظ البنك المركزي وتم إيصالها الى الفيدرالي الامريكي".

وبشأن الاحزاب المشاركة في الحكومة، اكد ان "العراق لا يمتلك سلطة مركزية كون المشاركين في العملية السياسية ينتمون الى دول مختلفة"، مضيفا ان "الاحزاب الموجود تحاول ان تلتف عن ما صوتت عليه وان تمرر قضية لم تكن ضمن الاتفاق السياسي من خلال تسويف القوانين".

واردف:"موعد الانتخابات المبكرة الذي صوتت علية الحكومة في البرلمان وهو خلال سنة واحدة سيكون كفيل بتفجير الاوضاع في العراق"، مؤكدا ان "العراقيين لن يقبلو بانتخاب مجالس محافظات كون الحكومة وعدت بأنتخابات مركزية مبكرة وعلى الحكومة الالتزام بالقانون كونها صوتت على هذا الامر".

واشار الى ان "اجراءات الحكومة لا ترتقي الى مستويات الفساد الحالية وعلى الحكومة القبض على رؤوس الفساد وليس العاملين معهم"، موضحا ان "مستشارين السوداني وجدو لترضية بعض الاطراف وليس للأستشارة".

