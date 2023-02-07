الخارجية تعلن وفاة مصريين اثنين من أسرة واحدة جراء زلزال تركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية بياناً مساء الثلاثاء أعلنت فيه أن غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية تتابع لليوم الثاني على التوالي موقف المواطنين المصريين في كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المُدمر الذي وقع فجر الاثنين 6 فبراير الجاري.

وقالت الخارجية في بيانها، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إنه وفقًا للمعلومات الواردة من السفارة المصرية في أنقرة، فلم تشمل القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الآن أسماء لضحايا مصريين، ولكن اتصالات السفارة مع تجمعات الجالية المصرية واتحادات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة انهيار البناية التي يقطنان بها في منطقة إسكندرون بولاية هاتاي، وقد تمكنت السفارة المصرية من التواصل مع أحد أفراد الأسرة الذي لم يتعرض لإصابة لتقديم الدعم اللازم.

وأضاف البيان: "تستمر السفارة في أنقرة في التواصل حاليًا مع عدد من المواطنين الذين أصيبوا إصابات طفيفة للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر ببعض الحالات الفردية التي علمت السفارة بقيام السلطات التركية بنقلها إلى دور إيواء نتيجة تعرض منازلها للهدم."

وتابع: "من ناحية أخرى، قامت وزارة الخارجية بموافاة السفارة المصرية في أنقرة بقائمة بأسماء عدد من الطلاب المصريين الدارسين في تركيا، والتي تم الحصول عليها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تكثف السفارة حاليًا اتصالاتها مع الخارجية التركية واتحادات الطلاب المصريين؛ للاطمئنان عليهم والتحقق من سلامتهم لطمأنة ذويهم."

وعن أوضاع المصريين في سوريا، قالت وزارة الخارجية إنه "ليس هناك أي معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين. فقد تواصلت السفارة في دمشق مع أحد المصريين الذي تعرض لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله، والاطمئنان عليه."

واختتم البيان: "وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتي مصر في أنقرة ودمشق متابعة الموقف على مدار الساعة، وإصدار البيانات الإعلامية تباعًا بالمستجدات."