شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بتعاون البرلمان العربى والأذربيجانى فى تحقيق السلام العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ضمن الوفد المرافق للتعاون بين البرلمان العربي و البرلمان الأذربيجانى حيث وقع البرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي بروتوكول تعاون مع صاحبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني (البرلمان) بجمهورية أذربيجان لتوطيد أواصر التعاون بين البرلمانين.

قال اللواء طارق نصير إن دول حركة عدم الانحياز تلعب دورا َكبيرا في تحقيق السلام العالمي انطلاقا من مبادئها الإنسانية والأخلاقية التي تأسست عليها الحركة.

وأضاف أن الشبكة البرلمانية لدول الانحياز لها دور كبير في تحقيق أواصر العلاقات بين البرلمانين الذين يطالبون دائما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دوله واحترام حق جميع الشعوب في العيش بحرية وكرامة واحترام القانون الدولي وتحقيق مبدأ العدالة الدولية.

وأشاد نصير بتطوير العلاقه بين البرلمان العربي ونظيرة الأذربيجاني خلال المرحلة السابقة ،مؤكدا علي أهمية البرلمانات في تبني الرؤى ووجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.