انت الان تتابع خبر تركيا: محنة الزلزال الحالية هي أكبر كارثة طبيعية واجهناها في التاريخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام تركية عن صويلو قوله: "عدد المباني التي تدمّرت تماما في ولاية كهرمان ماراش التركية (لوحدها)، 941 مبنى وفق الإحصاءات الرسمية، وتقديراتنا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير".

وأضاف: "الأحوال الجوية السيئة والمنخفض الجوي، يعيقان وصول طواقم الإنقاذ لعدد من المناطق".



وتابع وزير الداخلية التركي: "أرسلنا أكثر من 18 ألفا من قوات الجندرما التركية، إلى المناطق المتضررة بالزلزال".

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

