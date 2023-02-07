انت الان تتابع خبر الفياض: نسعى لتأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بأبناء الحشد الشعبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفياض اعلن عن الانتهاء من تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي والذي سيعرض على البرلمان للتصويت".

واضافت: "تم الانتهاء من مسودة قانون الخدمة والتقاعد لأفراد الهيئة ، وهذه الإجراءات من شأنها ضمان الحقوق والواجبات".



واشارت المديرية الى ان الفياض اكد على الشروع بقبول أفراد الهيئة في الكليات العسكرية وصولاً لتأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بأبناء الحشد الشعبي أسوة بأكاديميات وزارتي الدفاع و الداخلية".