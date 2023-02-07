انت الان تتابع خبر بقضايا مختلفة .. القبض على 14 متهما في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "أسفرت الجهود الأمنية لقطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية في بغداد بإسناد مفارز الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على متهم ضُبِطَت بحوزته كمية من مادة الكرستال في منطقة (الشعلة)، فيما القي القبض على متهم (طرف مشاجرة) في منطقة (حي الجامعة) وضبط بحوزته مسدس".واضافت انه " تم إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 452 (تهديد) في منطقة (المنصور)، وضمن الجهود الأمنية التي تنفذها قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية لتأمين قواطع المسؤولية ، تمكّنت قوة ‏من اللواء عشرون عن طريق ‏إخبار أمني، من إلقاء ‏القبض على 11 متهما أطراف مشاجرة أثر خلاف عشائري في قرية ‏‏(علي الدرع) ببغداد".

وتابعت انه " تم إحالة جميع المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

