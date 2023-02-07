انت الان تتابع خبر الاعرجي: نثمن الجهود الفرنسية بشأن مخيم الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "نثمن عالياً جهود الحكومة الفرنسية، بسحبها (50) من الأطفال والنساء من رعاياها في مخيم الهول".

وتابع "نقدر إشادة السفير الفرنسي بالزيارة الناجحة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى باريس، والاتفاق الواعد الذي أبرم بين البلدين".

