القوات المسلحة: مساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا

الشارقة - اميمة ياسر - ألموجز

أعلنت القوات المسلحة عن إرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا، بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيق تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، وأكد تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

كما أجرى الرئيس السيسي أيضا اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد للتعزية في ضحايا الزلزال.

وخلال الاتصال، أكد السيسي تضامن مصر مع سوريا وشعبها في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى أنه وجه بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.​