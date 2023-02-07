ولي العهد يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا فرص التعاون المشترك

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، اليوم، برئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات.



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