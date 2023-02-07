انت الان تتابع خبر بعد انتشالها من تحت الانقاض.. الكشف عن صحة "الطفلة الاعجوبة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الرضيعة بقيت متصلة عبر حبل الصرة بوالدتها التي قتلت بعدما دمر الزلزال منزل العائلة.

وأبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما قتل أفراد أسرتها جميعاً: والدها عبدالله المليحان ووالدتها عفراء مع أشقائها الأربعة، إضافة إلى عمتها.



عند وصولها الى المستشفى، عانت الطفلة من برودة شديدة في أطرافها وحرارة داخلية منخفضة، بعدما أمضت ساعات تحت الأنقاض بعد ولادتها.

ويقول أخصائي الأطفال هاني معروف الذي يتابع وضعها الصحي: "أجرينا لها إسعافات أولية وأعطيناها الكالسيوم عبر الحقن الوريدي كونها بقيت لساعات من دون رضاعة".

ويضيف: "حالتها العامة مستقرة لكن ثمة كدمات شديدة على جسمها"، مرجحاً أن" تكون تلقتها وهي في رحم والدتها".

ويتوقع أن "تكون الولادة قد تمّت بعد قرابة سبع ساعات من حصول الزلزال".

ويوضح معروف أن "وزنها يتجاوز الثلاث كيلوغرامات، وهو الوزن الطبيعي لطفل حديث الولادة، ما يعني أن أمها كانت اقتربت من موعد ولادتها".

وبينما الصغيرة قيد المراقبة الطبية، تم بعد ظهر الثلاثاء تشييع باقي أفراد أسرتها.

وكانت الجثث قد نقلت بعد انتشالها الى منزل مجاور للمبنى المدمر، حيث وضعت داخل غرفة خافتة الإضاءة.

