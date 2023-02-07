الداخلية تصدر أمراً إدارياً بترقية الموظفين المدنيين

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمراً إدارياً بترقية الموظفين المدنيين.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي أصدر الامر الإداري ذي العدد (١٣٧٢٥) في (٧ / ٢ / ٢٠٢٣) الخاص بترقية الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية المرور والاوامر الإدارية ذي الاعداد (١٣٧٢٤) و (١٣٧٢٦) و (١٣٧٢٧) في (٧ / ٢ / ٢٠٢٣) الخاصة بترقية الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة".